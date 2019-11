DGB will mit den Bürgermeistern reden

Lautertal/Lindenfels.Der DGB Lautertal/Lindenfels will die früher regelmäßigen Gespräche mit den Bürgermeistern von Lautertal und Lindenfels wieder aufnehmen. In einer Zusammenkunft des Ortsverbandes wurde über die Zusage sowohl von Andreas Heun als auch von Michael Helbig berichtet.

Die Terminierung der Gespräche im neuen Jahr soll in Kürze erfolgen. In den Zusammenkünften sollen Themen erörtert werden, die die Arbeitnehmer aus den beiden Kommunen betreffen.

Wie Regionssekretär Horst Raupp mitteilte, gab es in den vergangenen Tagen auch ein Gespräch des DGB Bensheim mit Bürgermeister Rolf Richter. Ihm sollen Treffen der kreisweit derzeit rund 21 700 Mitglieder starken Organisation mit möglichst allen Bürgermeistern im Kreis Bergstraße folgen.

Raupp stellte in seinem Referat den DGB-Zukunftsdialog vor. Danach wollen die Gewerkschaften in den zentralen Handlungsfeldern Tarifbindung, Alterssicherung und Rente, bezahlbares Wohnen, Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie soziales Europa ihre Kräfte bündeln. Damit wollen sie möglichst viele Menschen für die Themen gewinnen und politischen Druck aufbauen. Mit einer Kampagne unter dem Titel „Tarif – gerecht für alle“ setzten sich die Gewerkschafter für die Ausweitung und Stärkung der Tarifbindung ein, damit, so Raupp, „für gute Arbeit auch gutes Geld gezahlt wird. Das geht nur mit mitgliederstarken Gewerkschaften.“ Von einer Stärkung des ländlichen Raums auch in Lautertal und Lindenfels könnten die Ballungsräume profitieren. Dazu müssten die ländlichen Regionen durch ein gut ausgebautes, gut durchtaktetes, preiswertes Nahverkehrsangebot und eine gute digitale Infrastruktur gestärkt werden.

Bei einer entsprechenden Ausstattung der ländlichen Räume könnten diese Gebiete die Ballungszentren entlasten, in denen sich immer mehr Menschen die „absurd hohen Mieten“ nicht mehr leisten könnten, so der Regionssekretär.

Erinnert wurde in der Sitzung an den kurz zuvor verstorbenen Unternehmer Hans Seeger aus Beedenkirchen. Mit ihm und der Lautertaler Wirtschaftsvereinigung (WVL) hatte der DGB eine Reihe gemeinsamer Aktionen organisiert, unter anderem eine Umfrage zur wirtschaftlichen Entwicklung und zu Vorhaben in Lautertal.

Seeger habe immer guten Kontakt zum DGB gehalten und auch an fast allen Maikundgebungen teilgenommen. Obwohl er oft nicht mit den Gewerkschaftern einer Meinung gewesen sei, habe er viel Verständnis für die Situation der Arbeitnehmer aufgebracht. Bis kurz vor seinem Tod seien mit ihm noch gemeinsame Vorhaben zwecks Anregung und Förderung der Wirtschaft im Tal geplant worden, die wegen seines Gesundheitszustandes dann allerdings nicht mehr umgesetzt worden seien. he

