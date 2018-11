DGB will Sportstätten sichern

Reichenbach.Im Rahmen der mitgliederoffenen Sitzung des DGB Ortsverbands Lautertal-Lindenfels thematisierten die Teilnehmer auch die Diskussionen um den Erhalt kommunaler Sportstätten. Wegen der Finanzkrise würden Sportstätten wie die Lautertalhalle in Elmshausen und das Schwimmbad in Lindenfels in Frage gestellt, beklagten die Gewerkschafter.

DGB-Regionssekretär Horst Raupp betonte: „Wir setzen uns für den Erhalt der Sportstätten ein. Sport- und Bewegungsförderung ist auch eine Aufgabe der öffentlichen Hand und Teil der Daseinsvorsorge.“

Sport sei als Staatsziel in der hessischen Verfassung festgeschrieben. Man müsse den Worten aber auch Taten folgen lassen.

Kommunen müssten finanziell in die Lage versetzt werden, einen ausgeglichenen Haushalt auch zu erreichen, wenn sie Sportstätten unterhalten und damit den Sport und die Sportvereine fördern, forderte Raupp. fred

