Diana Stolz am Stammtisch

Lautertal.Die CDU Lautertal lädt zum nächsten offenen Stammtisch ein. Termin ist heute (Donnerstag) ab 19 Uhr im Gasthaus Zur Traube in Reichenbach. Zu Gast sein wird die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz. Unter anderem ist sie für die Dezernate Jugend und Arbeit, Gesundheit und Verbraucherschutz des Kreises Bergstraße verantwortlich.

„Gerade das Thema Gesundheit und ärztliche Versorgung auf dem Land spielt eine wichtige Rolle hier in Lautertal. Was wurde bisher getan, was soll sich in Zukunft verändern? Dieses und weitere Themen werden wir an diesem Abend erörtern“, schreibt die Partei. Eingeladen seien nicht nur CDU-Mitglieder, sondern alle Bürger. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.11.2019