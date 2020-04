Dick Bolt in Radlett gestorben

Lautertal.Aus Lautertals englischer Partnerstadt Radlett kam die Nachricht, dass Dick Bolt im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Bolt wurde 1926 in Tyneside in Nord-England geboren. Während seiner rund zehnjährigen Zeit als Vorsitzender des Radletter Verschwisterungsvereins RAIFA bis 2009 war er – da er beruflich bedingt Französisch sprach – vor allem in die Verbindung Radletts mit dem französischen Louveciennes involviert.

Als RAIFA-Vorsitzender war er mehrfach Gast in Lautertal und begrüßte Lautertaler Gruppen in Radlett. Mit einer Gruppe historisch gewandeter Radletter Bürger marschierte Dick Bolt im Jahr 2000 im Nibelungenzug mit. Das Ehepaar Dick und Mary Bolt hatten zwei Söhne, von denen einer im Alter von acht Jahren verstarb. In Lautertal wird man Dick Bolt guter Erinnerung behalten. koe/Bild: koe

