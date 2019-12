Die B 47 in Elmshausen ist fast fertig

Elmshausen.Es ist vollbracht. Nach über drei Jahren werden in Elmshausen schon bald die letzten Absperrungen an der B 47 weggeräumt werden können. Und Ampeln gibt es dann auch nur noch an den beiden Fußgänger-Überwegen. Die umfangreiche Sanierung der Bundesstraße ist endlich abgeschlossen.

Die Kritik an dem Vorhaben war groß, als kurz vor Beginn der Arbeiten 2016 die Pläne vorgestellt worden

...