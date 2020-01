Die Eintracht Reichenbach sorgte für gute Stimmung

Gadernheim.Dafür, das das neue Jahr in Lautertal schwungvoll begann, sorgte beim Neujahrsempfang der Gemeinde am Sonntag der Männergesangverein Eintracht Reichenbach. Die Sänger des traditionsreichen Chores traten dabei zum letzten Mal unter der Leitung von Björn Karg auf. Karg hatte nach fast 20 Jahren 2019 seinen Rückzug angekündigt und war bereits beim Familienabend im November offiziell verabschiedet worden.

Die Liste der Lautertaler, die für außerordentliches Engagement im Ehrenamt das Bundesverdienstkreuz erhalten haben, ist länger, als am Sonntag bekannt war. Bürgermeister Andreas Hein, hatte darauf hingewiesen, dass Heidi Adam, Heinz Eichhorn und neuerdings auch Albrecht Kaffenberger die Auszeichnung bereits erhalten haben. Gestern meldete Heun nun noch den Elmshäuser Ehrenortsvorsteher Willy Hartmann nach. Hartmann war über Jahrzehnte nicht nur in der Kommunalpolitik ehrenamtlich tätig, sondern auch beim Fußball. Er sei bereits in den 80er Jahren ausgezeichnet worden,, wie Heun berichtete. tm/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.01.2020