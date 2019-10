Die Farbe Blau ist Thema beim FAC

Reichenbach.„Blaumachen, blau sein, das Blaue vom Himmel versprechen, sein blaues Wunder erleben“: Die Farbe Blau durchzieht alle Lebensbereiche. Mit der Darstellung der Farbe Blau in der Fotografie beschäftigt sich der Foto-Amateur-Club (FAC) Reichenbach bei einem Clubabend.

Am Mittwoch, 9. Oktober, treffen sich die Clubmitglieder um 19.30 Uhr im Gasthaus Zur Traube in Reichenbach. Jeder darf bis zu fünf eigene Fotos zum Thema zeigen. Gäste sind willkommen. Unser Bild stammt von Heinrich Stock und entstand als Langzeitbelichtung auf einer Rolltreppe in der Ladengalerie My Zeil in Frankfurt. red/Bild: Stock

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.10.2019