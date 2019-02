Die Fraa vun de Kass geht in Rente

Reichenbach.Sparkassen-Mitarbeiterin Ute Mohr kann schon als Institution bezeichnet werden. Nach fast 48 Jahren Arbeit mit dem lieben Geld wurde Mohr jetzt in den Ruhrstand verabschiedet. Von den 48 Jahren war sie alleine 28 Jahre lang in der Geschäftsstelle in Reichenbach tätig und gehörte damit fast schon zum Inventar der Filiale.

Nach dem Realschulabschluss begann die gebürtige Reichenbacherin Ute Mohr ihre dreijährige Ausbildung in der Sparkasse in Bensheim und war dort bereits immer an der Kasse in Kontakt mit den Kunden. 1953 wechselte sie nach Zwingenberg und am 13. Dezember 1990 nach Reichenbach. Damals residierte die Sparkasse noch in der inzwischen abgerissenen Geschäftsstelle an der Ecke Nibelungenstraße / Knodener Straße.

Mohr Kollege Thorsten Bitsch erläuterte, die dortige Ausstattung mit Panzerglas an der Kasse sei nicht mehr zeitgemäß gewesen. Während der Neubau in der Nibelungenstraße errichtet wurde, rückten alle Mitarbeiter in einem Container auf dem Parkplatz der katholischen Kirche für gut ein Jahr etwas zusammen. Im Februar 2011 wurde dann das neue Domizil bezogen.

Ute Mohr erinnert sich gut an die Einführung des Euro 2002, bei der alle sehr gefordert gewesen seien, unter anderem mit der Ausgabe der sogenannten Starter-Kits an die Kunden. Gerne habe sie am Weltspartag mit den jüngsten Kunden die Spardosen geleert, das Kleingeld gezählt und Geschenke überreicht. Sie sei froh, nie einen Überfall erlebt zu haben.

Thorsten Bitsch sagte, Ute Mohr habe „Tonnen von Münzgeld“ in der Hand gehabt und gerollt. Immer wieder gelobt worden sei ihr Umgang mit und gutes Verhältnis zu den Kunden, worauf auch die nette Bezeichnung „die Fraa vun de Kass“ zurückzuführen sei. Diese Bezeichnung ziert auch Sektflaschen zum Abschied von Ute Mohr mit dem Übertitel „365 Tage Urlaub“. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.02.2019