Die Gemeinde will eine Erklärung von Hessen Mobil

Lautertal.Die Gemeinde Lautertal wird mit der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil nochmals über den Ausbau der Bushaltestellen an der B 47 in Gadernheim beraten. Die CDU hatte beantragt, bei dem Amt nachzufragen, wie es sich mit den Vorgaben für die Barrierefreiheit verhält.

Das Thema stand bereits mehrfach auf der Tagesordnung. Wenn die B 47 im nächsten Jahr saniert wird, sollen die meisten Haltebuchten für die Linienbusse wegfallen und die Fahrzeuge auf der Straße anhalten. Das missfällt den Gemeindevertretern, weil die Busse damit vor allem im Berufsverkehr für Staus sorgen. Daher war zunächst beschlossen worden, auf die Buchten am Jarnacplatz zu verzichten, die an der Linde aber zu erhalten.

Verweis auf Vorgaben

Hessen Mobil hatte das mit Verweis auf gesetzliche Vorgaben abgelehnt. Die Haltestellen müssten barrierefrei ausgebaut werden, das sei mit Buchten nicht möglich. Die Buchten müssten dazu auf etwa die doppelte Länge ausgebaut werden, damit die Busse dort regelgerecht halten können. Lautertal wurde schließlich mit dem Verweis auf Zuschussmittel gefügig gemacht. Die könnten wegfallen, wenn die Gemeindevertreter auf einem Ausbau mit unzureichenden Haltebuchten bestünden. In letzter Konsequenz hatte Hessen Mobil mitgeteilt, dass die Behörde die Entscheidung über die Art des Ausbaus treffe.

In einem Kompromiss war dann erreicht worden, dass die Haltebucht an der Linde in Richtung Bensheim erhalten bleiben soll. BA-Leser Werner Degenhardt hatte allerdings in Fürth eine Bushaltebucht entdeckt, die von der Länge her mit den in Gadernheim vergleichbar ist. Und das an der gerade sanierten B 38.

„Geometrische Verhältnisse“

Die CDU fragte nun, warum Hessen Mobil mit zweierlei Maß messe. Bürgermeister Andreas Heun sagte, die Verwaltung habe auf den Hinweis zu Fürth hin bereits bei Hessen Mobil nach den Hintergründen gefragt. Dort habe man auf „andere geometrische Verhältnisse“ verwiesen. Wolfgang Hechler (SPD) sagte dazu, die „geometrischen Verhältnisse“ unterschieden sich vor allem darin, dass in Fürth eine 40 Meter lange Busbucht ausreiche, während in Gadernheim 80 Meter nötig sein sollten. Er wundere sich sehr über diese Auskunft.

Hechler riet dazu, dicke Arme zu machen und statt mit Schmidtchen nun gleich mit Schmidt zu reden. CDU und GLL sollten die Landtagsabgeordneten in Marsch setzen, zudem sei ein Kontakt zu Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) nötig, um dem Treiben ein Ende zu setzen. Bürgermeister Heun bemühte sich dagegen, die Wogen zu glätten. Der Gemeindevorstand werde nochmals bei Hessen Mobil nachfragen, um sich die Gründe erläutern zu lassen, warum in Gadernheim ein Ausbau bei Erhalt der Haltebuchten nicht möglich sei. Er riet von Aktionismus ab, schließlich müsse die Gemeinde auch weiterhin mit Hessen Mobil zusammenarbeiten.

Unklar blieb, ob die kürzere Haltebucht in Fürth nach den Vorgaben zur Barrierefreiheit ausgebaut wurde. Bürgermeister Heun sagte, Hessen Mobil prüfe noch, ob der Zuschuss für den Umbau an die Gemeinde ausgezahlt werden könne. Die Behörde hatte im Unterschied zum Fall in Gadernheim in Fürth die Planung nicht selbst in der Hand. Stattdessen hatte die Gemeinde einen Architekten beauftragt – auch, weil ihr das entsprechende Grundstück selbst gehört. In Gadernheim liegen die Haltestellen dagegen auf Grund der Bundesrepublik.

Peter Hannewald (CDU) sagte jedoch, er habe aus dem Fürther Rathaus erfahren, dass es mit den Zuschüssen keine Probleme gebe. Die Pläne für den Ausbau seien vielmehr vor Beginn der Arbeiten mit allen Behörden abgestimmt worden, ohne dass es von dort Einwände gegen den Ausbau der Haltestelle gegeben habe.

Bürgermeister Heun berichtete den Gemeindevertretern, dass inzwischen die Bauarbeiten an der B 47 in Elmshausen abgenommen worden seien. Es sei nun noch eine Vermessung der Strecke erforderlich, danach erhielten die Anlieger die Bescheide über ihre Kostenanteile.

