Die Hälfte der Kandidaten sind Frauen

Lautertal.Der neue Lautertaler Ortsverband der Grünen geht mit 19 Kandidaten in die Kommunalwahl am 14. März. „Wir sind gewachsen und gehen nun personell gestärkt in die nächste Legislaturperiode hinein. Die Liste umfasst so viele Bewerber wie nie zuvor und ist in jeglicher Hinsicht ausgewogen. Unsere Mitarbeiter bilden nicht nur eine große Bandbreite der gesellschaftlichen Ebenen ab, sondern sprechen für Qualität, denn es sind viele sehr gut ausgebildete Bürger an Bord.

Ich freue mich über engagierte Mitarbeit aus den beruflichen Perspektiven der Industrie, Justiz, Wirtschaftswissenschaften, Unternehmer, Betriebswirtschaft, Medizin und Beamtenapparat“, freute sich Fraktionsvorsitzender Frank Maus über das Ergebnis der Sitzung zur Listenaufstellung.

Besonders erfreut zeigte sich das grüne Urgestein Ulrike Reiser: „Die grüne Bewegung stand immer schon für gesellschaftlichen Aufbruch und Erneuerung. Das spiegelt sich ganz deutlich in unserer aktuellen Gruppe wider, denn wir haben diesmal sehr viele Frauen gewinnen können. Wir sehen, dass die Grünen keine Frauenquote brauchen, denn Frauen machen die Hälfte unserer Liste aus – ein Umstand, um den uns andere Parteien sicher beneiden. Außerdem sind wir insgesamt recht jung und jung geblieben. Das gibt Elan.“

Der finanzpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Udo Rutkowski, der sich auch um ein Kreistagsmandat bewirbt, bekräftigte die Entscheidung der früheren Grünen Liste, nun als offizieller Grünen-Ortsverband anzutreten: „Bereits mit unserem Beschluss, zukünftig als Bündnisgrüne anzutreten, haben wir zum Ausdruck gebracht, dass das grüne Projekt in Lautertal in eine neue, von Entschlossenheit geprägte Phase eintritt.

Nur kleine Veränderungen

Die letzten Jahre haben bundesweit, aber auch in Lautertal gezeigt, dass die grüne Stimme unersetzlich geworden ist, wenn man eine Gesellschaft fördern will, die von ökologischer und sozialer Verantwortung sowie einem toleranten, weltoffenen Grundverständnis geprägt ist.“

Die Versammlung der Grünen verabschiedete die vorgeschlagene Liste mit nur minimalen Veränderungen. Die Änderungen seien notwendig geworden, da sich noch kurz zuvor weitere Unterstützerinnen gefunden hatten. „Diese Veränderungen nehmen wir natürlich sehr gerne vor“, sagte Fraktionsmitglied und Grünen-Vorsteher, Olaf Harjes. „Das Personentableau der Grünen ist nicht nur gewachsen, sondern spiegelt unsere Bereitschaft zur gesellschaftlichen Kooperation wider. Wir konnten Menschen von unser Arbeit überzeugen, die sich zuvor anderen politischen Parteien zugeneigt fühlten.“ tm/red

