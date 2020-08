Die Meisterschaftsfeier soll nachgeholt werden

Reichenbach.Es ist der größte Erfolg, seit beim SSV Reichenbach Fußball gespielt wird. So sollte am vergangenen Wochenende die nach 19. Spieltagen errungene Meisterschaft in der A-Klasse Bergstraße und der damit verbundene Aufstieg in die Kreisoberliga mit der erfolgreichen Mannschaft im SSV-Vereinsheim gebührend gefeiert werden. Ein gewaltiger Leistungssprung, denn vor sechs Jahren spielte der im Jahr 1910 gegründete Verein noch in der C-Klasse. Inzwischen hat der Vorstand jedoch nach eingehender Beratung entschieden, diese Meisterschaftsfeier aufgrund der in Deutschland wieder steigenden Corona-Fälle erst einmal auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Zufriedenheit mit dem Entschluss

„Als wir uns vor einigen Wochen für eine Feier mit maximal 70 Personen entschieden hatten, waren die Zahlen in Deutschland noch rückläufig und wir glaubten zu diesem Zeitpunkt, diesen Schritt mit einer begrenzten Personenzahl wagen zu können“, erläutert der langjährige Fußball-Abteilungsleiter Peter Gehrisch. „Leider waren wir da wohl etwas zu optimistisch. Aber es wird sicher noch eine Gelegenheit geben, diese Feier unter anderen und besseren Voraussetzungen nachzuholen“, ist er zuversichtlich. „Nur wann dies sein wird, kann derzeit keiner sagen“.

So sieht es auch Vereinvorsitzender Manfred Preuß. „Das Risiko, das mit einer solchen Veranstaltung in geschlossenen Räumen verbunden ist, konnten und wollten wir nicht eingehen. Auch hätten wir gegenüber unseren anderen Abteilungen kein gutes Gewissen gehabt, da deren Sportbetrieb in der Halle aktuell immer noch ausgesetzt ist“, macht er deutlich.

Die Mannschaft hat mit dieser Entscheidung überhaupt kein Problem. „Natürlich hätten wir gerne mit dem gesamten Verein, also allen Verantwortlichen und Unterstützern, gefeiert“, sagt Mannschaftskapitän Jascha Kaffenberger. „In Situationen wie diesen gilt es aber, Vernunft zu bewahren und das persönliche Vergnügen hintenanzustellen“, gibt der Fußballer das Meinungsbild seiner Mannschaftskollegen wieder.

Zudem gilt es jetzt für die Manschaft, sich sportlich auf die neue große Herausforderung Kreisoberliga vorzubereiten. Derweil müssen die Verantwortlichen im Umfeld des Teams mit einigem Aufwand die umfangreichen Vorgaben des Hygienekonzepts des Hessischen Fußballverbands zum Start des Spielbetriebs für Spieler, Trainer, Schiedsrichter und auch Zuschauer umsetzen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.08.2020