Die Rückkehr an die erste Stelle ist das Ziel für den Urnengang am 14. März

Das Ziel für die Kommunalwahl am 14. März kommenden Jahres hat Tobias Pöselt, Vorsitzender der SPD-Fraktion bei der Mitgliederversammlung des Ortsvereins der Genossen bereits formuliert: „Wir wollen wieder an die erste Stelle“. Derzeit sind die Sozialdemokraten zweitstärkste Kraft hinter der Lautertaler Bürgerliste, die eine Koalition mit der CDU bildet.

Auch in der Opposition habe die SPD aber eine „ordentliche Leistungsbilanz“ vorzuweisen, sagte Pöselt. Schon früh habe die Fraktion erfolgreiche Anträge zum Felsenmeer eingebracht, in denen sie mehr Handlungsspielraum bei der Bewältigung des Ansturms am Naturdenkmal forderte. Vieles, wie die Beschilderung von Ausweichparkplätzen, sei umgesetzt, es gelte aber weiterhin, nachzusteuern.

Optimal für Kinder, aber auch für die Angestellten, sei der Standort für die künftige Lautertaler Groß-Kita an der Lautertalhalle in Elmshausen. Problematischer sei die Frage, wie es mit den Kinderbeiträgen aus der Zeit weitergeht, in der die Kindergärten geschlossen waren.

Die SPD hatte beantragt, dass den Eltern die Gebühren für diesen Zeitraum erlassen werden. Eine Entscheidung darüber wurde vertagt, es wird abgewartet, ob der Kommune die Einnahmeausfälle anderweitig ersetzt werden. Der Prozess laufe in Hessen aber schleppend, kritisierte Pöselt. „Bayern und Nordrhein-Westfalen waren da früher dran“, hob er hervor.

Aus aktuellem Anlass bezog Pöselt auch Stellung zur geplanten Toilettenanlage am Felsenmeer. Für das Vorhaben bekommt Lautertal eine Förderung der Europäischen Union. Allerdings soll die selbstwartende und vandalismus-sichere Anlage insgesamt 225 000 Euro kosten, nach Abzug der Förderung blieben 92 500 Euro an der Gemeinde hängen. Es hat deshalb in Leserbriefen verstärkt Kritik an der geplanten Maßnahme gegeben.

Zwar sind alle einig, dass es weitere Toiletten am Felsenmeer braucht. Die SPD habe aber versucht, sich mit den anderen Parteien auf eine günstigere Lösung zu verständigen, blickte Pöselt zurück. Letztlich stimmte die Gemeindevertretung dennoch mit breiter Mehrheit der 225 000-Euro-Variante zu – „einem Projekt von CDU und LBL“, wie der Fraktionsvorsitzende es nannte.

In einer Pressemitteilung hatten die Sozialdemokraten später angeregt, die Investition aufgrund der Corona-Krise zu verschieben. Mittlerweile wurde aber auch schon der Bescheid über die EU-Förderung überreicht. „Wir werden sehen, ob sich noch etwas bewegt“, sagte Pöselt dennoch. kbw

