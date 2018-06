Anzeige

Reichenbach.Immer mehr Leute machen mit Hilfe von selbstgebastelten Schildern ihrem Unmut über nachlässige Mitmenschen Luft. War es kürzlich eine aggressive Warntafel gegen freilaufende Katzen und Hunde, so ist jetzt in Reichenbach ein Hinweis an Raucher aufgetaucht, die Straße nicht mit einem Aschenbecher zu verwechseln.

Es dauert über zehn Jahre, bis der Rest einer Filterzigarette verrottet. Wissenschaftler haben festgestellt, dass ein Zigarettenstummel in einem Liter Wasser ausreicht, um die Hälfte der darin schwimmenden Fische zu töten. Kleinere Wassertiere reagieren meist noch sensibler.

Die häufigsten Schilder weisen aber darauf hin, dass Hausmauern, Grünstreifen und Vorgärten kein Hundeklo ist – was selbstverständlich sein sollte. Entlang der Nibelungenstraße fehlen jetzt noch Tafeln gegen das Wegwerfen von Verpackungen von Fast-Food-Restaurants und Getränkeflaschen. koe/Bild: koe