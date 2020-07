Die Verteilungskämpfe sind Vergangenheit

Lautertal.Wenn die hessische Landesregierung gehofft haben sollte, mit der Gebietsreform der 70er Jahre die Finanzprobleme der Städte und Gemeinde gelöst zu haben, so kann man 50 Jahren später sagen: Das hat nicht geklappt. Im Grunde wäre es Zeit für eine neuerliche Reform – aber daran wagt sich niemand. Man belässt es bei freiwilligen Schritten, wie der Fusion von vier Gemeinden zur Kommune Oberzent im Odenwaldkreis 2019.

Für den vorderen Odenwald ist nichts in dieser Richtung absehbar. Immerhin gibt es zaghafte Versuche einer interkommunalen Zusammenarbeit. Die Gemeinde Lautertal hat damit bisher aber kein glückliches Händchen gehabt. Während die Stadt Lindenfels schon seit fast 20 Jahren eine gemeinsame Ordnungspolizei mit den Weschnitztal-Gemeinden betreibt, hat sich Lautertal gerade aus einer Zusammenarbeit mit der Stadt Bensheim verabschiedet. Bei der Wasserversorgung hat die Gemeinde schon zwei Anläufe unternommen, bei der GGEW unterzukommen. Jetzt gibt es immerhin auf diesem Feld eine Kooperation mit der benachbarten Kurstadt.

Das Verhältnis ist halt nicht das Beste. Die Stadt auf dem Berg mit ihrer reichhaltigen Geschichte hat gerne ein wenig auf die Lautertal-Dörfer herabgeblickt. Da gab es schmutzige Industriebetriebe, während in Lindenfels der Kurgast flanierte und in den besten Häusern logierte. Stadt eben.

Dann brach der Kurbetrieb zusammen, und nun war es erst recht schwierig, weil Lautertal mehr Geld hatte – unverschämterweise. Dass die junge Gemeinde 2016 in eine finanzielle Krise schlitterte, während Lindenfels über den Ausstieg aus dem Rettungsschirm des Landes nachdenken durfte, mag manchen mit Genugtuung erfüllt haben. Zaghafte Anläufe zur Zusammenarbeit gab es immer wieder einmal. Herausgekommen ist wenig.

Jetzt ist geplant, das Gadernheimer und das Kolmbacher Gewerbegebiet nördlich der B 47 zusammen weiterzuentwickeln. Und schon gibt es wieder Knatsch, weil die Lautertaler sich dem Protest gegen die geplante Bauschuttanlage auf der anderen Straßenseite in Kolmbach angeschlossen haben. Die Stadt ist not amused, gibt es doch für sie die Chance, das wie Blei im Schaufenster liegende Areal Im Gehren endlich loszuwerden.

Es wurde viel investiert

So werkelt jeder vor sich hin, und Lautertal muss weitgehend alleine sehen, wie es zurechtkommt. Dabei hat es in den Anfangsjahren durchaus gut ausgesehen: Viel Geld wurde in die Infrastruktur gesteckt. Straßen wurden ausgebaut, die Wasserversorgung auf Vordermann gebracht. Lieblingsprojekt des Langzeit-Bürgermeister Josef Weitzel (SPD) war der Trinkwasserverbund. Der wurde selbst in seiner Partei nicht immer als so wichtig angesehen, aber die Zeit hat gezeigt, dass das Konzept durchdacht war. Während es in den Bergdörfern Wasser im Überfluss gibt, ist es im Tal eher knapp. Was lag näher, als dies durch einen Leitungsverbund auszugleichen?

Weitzel, dem Sport durchaus zugetan, hatte auch den guten Gedanken, eine zentrale Sportstätte zu bauen. Verwirklicht wurde davon allerdings nur die Lautertalhalle. Für das geplante Stadion auf dem TSV-Gelände in Reichenbach gab es bei den Lautertalern keine Mehrheit – und in der Politik nicht genug Mut. Fünf Jahrzehnte später sähe das anders aus, aber jetzt sind auch schon Hunderttausende Euro für Kunstrasenplätze ausgegeben worden. Der Neid der ungewollt zusammengestopften Dörfer hat der Entwicklung der Gemeinde an vielen Stellen im Weg gestanden.

Aber es wird besser. Die Verteilungskämpfe der Vergangenheit sind vorbei. Es gibt schlicht nichts mehr zu verteilen. Und es wächst eine neue Generation heran, die nicht mehr zuvörderst darauf schielt, ob das eine Dörfchen einen Topf mehr für sein Dorfgemeinschaftshaus bezahlt bekommt als das andere. Die Neu-Lautertaler interessiert so etwas ohnehin nicht. Sie wollen günstig und ruhig in der Natur leben.

Es bleibt viel zu tun

Und da bietet Lautertal dann doch allerhand. Es gibt nur wenige Ecken, wo man nicht in wenigen Minuten in der freien Natur ist. Und Straßen gibt es ja auch, wo man schnell wegkommt, wenn es nötig ist. Es dürften ein paar Busse mehr fahren – aber das soll sich nächstes Jahr ändern. Und es wäre schön, wenn bei der Digitalisierung einiges voranginge. Nicht jeder Lautertaler sieht ein, dass in der Stadt künftig zehn Gigabit an Daten pro Sekunde durch die Leitung rauschen sollen, wo hier an guten Tagen gerade einmal ein Hundertstel davon möglich ist. Eine Herausforderung, der sich die Gemeinde nicht stellen kann, weil sie nicht zuständig ist.

Der Kommunalpolitik bleiben andere Aufgaben: Die Trinkwasserversorgung muss auf dem neuesten Stand gehalten werden, die Gemeindekasse darf nicht wieder leerlaufen. Und dann sind da die maroden Straßen. Sanierungen sind nicht mehr lange zu vermeiden. Zuvor muss die Politik noch klären, wie das künftig abgerechnet werden soll – Stichwort wiederkehrende Straßenbeiträge.

2021 beginnt die nächste Gemeindevertretung mit ihrer Arbeit. Am 14. März soll sie gewählt werden. Es wartet viel Arbeit auf sie.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.07.2020