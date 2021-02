Die Zukunft der Lautertaler Jugendpflege

Lautertal.Die Lautertaler Grünen bieten morgen (Freitag) ein Webinar zur Zukunft der Jugendpflege in der Gemeinde an. „Jugendpflege im Lautertal – Ist-Zustand und Perspektiven“ ist der Titel des Treffens, das um 19.30 Uhr beginnt.

„Die Lautertaler Jugendpflege wurde in der aktuellen Legislaturperiode kräftig durchgerüttelt. Sie wurde monatelang kritisiert und grundsätzlich in Frage gestellt, dann zum Streichobjekt des finanziellen Rotstifts auserkoren und am Ende von den Rotstiftschreibern wieder gelobt. Unsere Bürger wissen durch dieses Hin und Her bald nicht mehr wo die Jugendpflege wirklich steht“, schreiben Jana Kirsch und Melanie Blümel in ihrer Einladung. Beide sind Kandidatinnen der Lautertaler Grünen für die Kommunalwahl am 14. März.

Nach Ansicht der Grünen haben es die Jugendlichen verdient, ehrlich beachtet zu werden. Wichtig sei dabei insbesondere, dass man den Jugendlichen zuhöre und „einen ordentlichen Faktencheck betreibt“. Eine unübersehbare Tatsache sei, dass die aktuelle politische Mehrheit aus LBL und CDU der Jugendpflege nur noch die Hälfte des ursprünglichen Umfanges zugestehe, schreiben die Grünen in einer Pressemitteilung.

Fachmann eingeladen

Mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen wollen sie unter anderem folgenden Fragen auf den Grund gehen: Was heißt es, die Jugendpflege mit nur noch 50 Prozent Stellenumfang zu betreiben? Was wird noch geleistet – was bleibt auf der Strecke ? Welchen gesellschaftlichen Preis bezahlen die Gemeinde dafür, viele Angebote verloren zu haben? Wie kann der Lautertaler Jugendrat in seiner Bedeutung gestärkt werden?

Um die Diskussion mit den Jugendlichen fachlich zu ergänzen, werde Alexander Mack an dem Webinar teilnehmen. Mack ist Referent für Jugendarbeit im Haus am Maiberg in Heppenheim. Er werde über wissenschaftliche Erkenntnisse zum Wert der Jugendpflegearbeit berichten und dadurch einen Blick über die Gemeinde Lautertal hinaus ermöglichen, kündigten die Grünen weiter an. red

Info: Teilnahme unter us02web.zoom.us/j/86497575686?pwd= NG5ubjVzMGxSNGw0b0c0a0Ix VlBOZz09 Kenncode: 514131 Übertragung auch unter youtu.be/jGS1bi9L64Q und gl-lautertal.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.02.2021