Diskussion zum Felsenmeer

Reichenbach.Mit einer öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Felsenmeer-Tourismus möchte die SPD-Fraktion in der Lautertaler Gemeindevertretung vor dem Beginn der neuen Saison mit interessierten Bürgern, insbesondere den unmittelbar betroffenen Anwohnern, ins Gespräch kommen.

Zu dem Treffen mit Bürgermeister Andreas Heun lädt die SPD-Fraktion für Donnerstag, 5. März, ab 19.30 Uhr in das SSV-Vereinsheim in Reichenbach ein, um „gemeinsam Stärken, Probleme und Perspektiven für eine Vereinbarkeit von Naturschutz und Tourismus auszuloten und zu einer Versachlichung der öffentlichen Diskussion beizutragen. Dabei sollen unter anderem die Parkplatzsituation, die Verkehrslenkung und Steuerung der Felsenmeer-Besucher und Maßnahmen zum besseren Schutz des Naturschutzgebiets zur Sprache kommen“, wie es in der Einladung heißt.

Gemeindevertretung hat beraten

Das Thema habe auf Antrag der SPD-Fraktion bereits im vorigen Jahr auf der Tagesordnung der Gemeindevertretung gestanden, die ohne konkrete Beschlüsse letztlich den Gemeindevorstand mit der Einleitung entsprechender Maßnahmen beauftragt habe. red

