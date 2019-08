DJ Tom unterhielt bei der Kerwedisco in Reichenbach

Reichenbach.Je später der Abend, desto mehr Gäste. Als bei der Kerwe-Disconacht in der TSV-Halle in Reichenbach die ersten Lieder erklangen, war es noch weitgehend leer auf dem Parkett. Später dann kam die Kerwejugend mit Gefolge und zeigte, wie viel Energie sie hat. Es wurde fröhlich gefeiert, dazu gab es Musik von DJ Tom. Dass der Zuspruch anfangs zurückhaltend war, dürfte an einigen anderen zeitgleichen Veranstaltungen gelegen haben. Und auch der Sommerabend mit angenehmen Außentemperaturen wird dazu beigetragen haben, dass mancher zunächst die Stunden im Freien genoss. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.08.2019