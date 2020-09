Reichenbach.Ein spektakuläres Schauspiel bot der Himmel über Reichenbach am vergangenen Freitagabend. Nur für eine kurze Zeit konnte die Abendsonne die dunkle Wolkendecke durchbrechen. Der einsetzende Regen erzeugte in Verbindung mit dem Sonnenlicht dabei einen doppelten Regenbogen, der über dem Hohenstein in allen Farben leuchtete. koe/Bild: koe

