Dorfplatz soll im Oktober fertig sein

Im vergangenen Jahr ist das ehemalige Anwesen von Max Kegelmann in der Rathauskurve abgerissen worden. Das nahe gelegene Rathaustürmchen wirft auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1915 deutlich seinen Schatten auf das Gebäude, das ursprünglich einer Familie Kaffenberger gehörte. In den 60er Jahren verschwand im Zuge des Ausbaus der Nibelungenstraße der Kellerabgang. Durch das höhere Niveau der Fahrbahndecke wurde ein Hauseingang an die rechte Hausseite angebaut. Links neben dem Haus stand einst das Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, das nach einem Umzug an den Sportplatz seinen heutigen Standort auf dem Elmshäuser Friedhof gefunden hat. Das jetzt leere Grundstück wurde am 3. Oktober vergangenen Jahres als Dorfplatz eingeweiht. Die Aufnahme entstammt der Sammlung von Jürgen Filbert.

