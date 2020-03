Drachenmuseum bleibt geschlossen

Lautertal/Lindenfels. Die Liste der Einschränkungen durch die Corona-Infektion wird immer noch länger. So ist das Deutsche Drachenmuseum ab sofort geschlossen. Wie bereits berichtet, hat der Vorstand außerdem beschlossen, das Fest zum zehnjährigen Bestehen des Museums am Samstag, 21. März, ausfallen zu lassen.

„Wir werden unser Museumsjubiläum zu einem anderen Zeitpunkt feiern“, kündigte der Vorsitzende des Museumsvereins, Peter C. Woitge, an. Auch die Aktion mit dem Drachen Onil aus Freiburg am Löwenbrunnen und vor dem Bürgerhaus am gleichen Tag wurde abgesagt.

„Es ist sehr traurig, dass wir jetzt alles absagen mussten, aber wir stellen uns damit als Verein der Verantwortung für die Allgemeinheit. Es hatten zirka 180 Mitglieder und Gäste aus ganz Deutschland zugesagt. Wir wollen aber niemanden gefährden“, so Woitge.

Die Vorbereitung der Feier sei mit sehr viel Freude, Engagement und Arbeit verbunden gewesen. Dafür dankte Woitge allen Beteiligten. Die Jubiläumsfeier sei aber nicht aufgehoben sondern nur verschoben worden. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Markus Eck, Künstler aus Klein-Gumpen und gleichzeitig Vorstandsmitglied im Trägerverein des Drachenmuseums, hat jetzt sein extra für das Jubiläum gestaltetes Drachen-Spendenherz dem Museum übergeben. Eigentlich sei die Übergabe während der Jubiläumsfeier vorgesehen gewesen. Auf Grund der widrigen Umstände habe das Drachenherz nun aber am vorläufig letzten Öffnungstag den Weg ins Museum gefunden.

Mit der Skulptur aus Kupfer auf Sandstein sei verbunden, dass die Drachenfamilie die Gedanken an Drachen verbindet und sie sich mit Herzblut für viele Aktivitäten einsetze, so Markus Eck. Als Behälter für Spenden ist das Drachenherz sehr gut geeignet. Es wurde im Kassenraum aufgestellt.

Lärmfeuer nun doch abgesagt

Die odenwaldweiten Lärmfeuer wurden inzwischen ebenfalls abgesagt. Einige Gemeinden und Städte hatten die Veranstaltung bereits vorher untersagt, die Feuerwehren hätten die Weisung erhalten, keine Brandwache zu leisten, da sie sich für Noteinsätze bereit halten müssten, teilten die Organisatoren mit, die zunächst noch zugesichert hatten, dass die Lärmfeuer entzündet würden. Die Veranstaltungen sollen im Herbst nachgeholt werden.

Kein Kaffeeklatsch

In Kolmbach wurde der Kaffeeklatsch am Freitag, 20. März, abgesagt. Darüber informierte die Sprecherin der Organisatoren-Gruppe, Bärbel Bader.

Bücherei geschlossen

Die Lautertaler Gemeindebücherei bleibt in den kommenden zwei Wochen geschlossen. Nach den aktuellen Planungen solle die Bücherei am Dienstag, 7. April, erstmals wieder zugänglich sein, so die Leiterin Christina Metzger.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.03.2020