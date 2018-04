Anzeige

Zur Kinderbetreuung soll morgen in der Gemeindevertretung die Bedarfsplanung 2017 bis 2019 verabschiedet werden. Außerdem die Grüne Liste ein Gebührenmodell vor, mit dem die Mindereinnahmen durch die geplante Änderung des Kinderförderungsgesetzes durch das Land ausgeglichen werden sollen.

Das Land will ab August die Betreuung für maximal sechs Stunden am Tag von Elterngebühren befreien. Die GLL schlägt vor, künftig einheitlich für die Betreuung von 7.30 bis 14 Uhr 50 Euro im Monat zu verlangen und für die Betreuung bis 16 Uhr 120 Euro. Das nur in Reichenbach und Elmshausen angebotene Modul 7 bis 16 Uhr würde die Eltern 135 Euro im Monat kosten. Das Modell soll im Sozialausschuss mit dem Kuratorium der Lautertaler Kindertagesstätten beraten werden.

Das Kuratorium ist Ziel eines weiteren Antrags der GLL. Dabei geht es um eine Prüfung der Verträge mit der Evangelischen Kirche nach der Erweiterung der Aufgaben des Kuratoriums. Es kümmert sich inzwischen auch um den evangelischen Kindergarten in Rimbach.