Drei Einbrüche an einem Tag

Lautertal.Geld und Schmuck haben Einbrecher nach ersten Feststellungen der Polizei am Donnerstag aus drei Einfamilienhäusern in Lautertal gestohlen.

In Reichenbach stiegen Unbekannte durch ein Erdgeschossfenster in ein Haus an der Knodener Straße ein. Die Tat wurde zwischen 14 und 23 Uhr begangen.

Aus einem Einfamilienhaus im Halben Morgen in Elmshausen stahlen die Einbrecher zwischen 18 und 20.30 Uhr eine Goldkette. Als Einstieg wurde die Balkontür genutzt.

Im Brandauer Weg in Gadernheim wurde Geld erbeutet, nachdem eine Tür aufgebrochen worden war. Hier liegt die Tatzeit zwischen 20.15 und 22.10 Uhr. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 6000 Euro. pol

