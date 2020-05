Große Aufregung bei den Viehzüchtern in Lautern: Nach fünf möglicherweise von Wölfen getöteten Tieren in Brandau hat Schafzüchterin Carina Poth am Montag drei ihrer seltenen Fuchsschaf-Nolana-Züchtungen tot aufgefunden. Eines der Schafe war trächtig.

Poth betonte, dass die Weide vorschriftmäßig neu eingezäunt und mit einem leistungsfähigen elektrischen Weidegerät ausgestattet sei. Schafzüchterkollege Erhard Schmidt stellte die für Viehzüchter grundsätzliche Frage, ob der Wolf überhaupt in den Odenwald gehöre.

