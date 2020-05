Drei Schafe in Lautern gerissen

Große Aufregung bei den Viehzüchtern in Lautern: Nach fünf möglicherweise von Wölfen getöteten Tieren in Brandau hat Schafzüchterin Carina Poth am Montag drei ihrer seltenen Fuchsschaf-Nolana-Züchtungen tot aufgefunden. Eines der Schafe war trächtig.

Poth betonte, dass die Weide vorschriftmäßig neu eingezäunt und mit einem leistungsfähigen elektrischen Weidegerät ausgestattet sei. Die Batterie sei frisch geladen gewesen. Ehemann Tobias Poth kritisierte, das für den Tierschutz zuständige Veterinäramt in Heppenheim zeige wenig Interesse an dem Vorgang und wolle auch nicht eindeutig feststellen lassen, wer oder was die Tiere getötet hat. Es habe nur an die Abdeckerei, die die Tierkörper abholen solle, verwiesen

