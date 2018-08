Anzeige

Gadernheim.Den jüngsten Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes in Gadernheim nahmen die Landfrauen Gadernheim zum Anlass, um Monika Walter für ihr Engagement bei der Verpflegung der Blutspender in vergangenen 35 Jahren zu danken. Im Kreise zahlreicher Vereinsmitglieder überreichte Vorsitzende Edda Dingeldein ein kleines Präsent an Monika Walter an der Heidenberghalle. / koe