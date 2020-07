Jarnac/Lautertal.Mit Bernard Hine ist ein engagierter Unterstützer der Verschwisterung Lautertal – Jarnac am 21. Juni im Alter von 81 Jahre in Jarnac verstorben. Wie von dort zu erfahren war, wird er im engsten Familienkreis beigesetzt. In der Meldung aus der Partnergemeinde wird der Einsatz von Bernard Hine für seine Stadt gewürdigt. So war der Ehrenbürger Jarnacs nicht nur Stadtrat, sondern zeitweise auch Mitglied des Comité de Jumelage in Jarnac. Er liebte Angeln und Skifahren.

Die Beziehung zwischen Lautertal und Jarnac hatte ihren Anfang über Kontakte zu Birkenau und dessen Bürgermeister Willi Flemming genommen. Birkenau ist mit La Rochefoucauld verschwistert. Es liegt wie Jarnac im Département Charente. So erfuhr Jarnac von Lautertal und Hine tauchte eines Tages bei Helmut Lechner auf, der ihn über den damaligen Beigeordneten Georg Mink der Gemeinde vorstellte.

Darauf folgte im Mai 1979 ein Delegationsbesuch aus Jarnac mit Bürgermeister Maurice Voiron an der Spitze. Die Feste zum Himmelfahrtstag mit Blasmusik Elmshausen begeisterten die Franzosen so sehr, dass sie keine weiteren Verschwisterungskandidaten mehr besuchten.

Von großem Vorteil waren die Sprachkenntnisse von Hine, der fließend Deutsch und Englisch sprach, da er an der Universität Edinburgh und an der Universität Hamburg studiert hatte. So trug er immer wieder als Dolmetscher zur Verständigung bei. Als Förderer der Verschwisterung auch zu den anderen Partnern Jarnacs, dem schottischen Dalkeith, dem kanadischen Donnacona und dem italienischen Dogliani war Hine sehr engagiert.

In Lautertal stellte er bei einer Verkostung im Felsenmeer-Informationszentrum verschiedene Cognacs seiner Heimatgemeinde vor. Bei vielen Delegationsbesuchen aus Jarnac in Lautertal war er dabei. Den Besuch von Jarnacer Schüler an der Mittelpunktschule unterstütze er, in dem er eine Felsenmeer-Rallye und das gemeinsame Kochen in der Schulküche sponserte. Die Gastfreundschaft von Bernard Hine und seiner Frau Agnes haben mehrere Lautertaler genießen dürfen.

Mit Bernard Hine verliert die gleichnamige Cognacfirma am Ufer der Charente in Jarnac nach sechs Generationen das letzte Mitglied der Familie Hine in diesem Unternehmen, dessen Ehrenpräsident Bernard Hine seit 2003 war, nachdem er dort zwischen 1974 und den frühen 2000er Jahren tätig war. Er war in das Unternehmen im Alter von 24 Jahren eingetreten. Er war nicht nur Kellermeister, sondern auch „Regisseur und Reisebotschafter“ der Cognac-Firma seiner Familie. Das Haus Hine geht auf Thomas Hine zurück, der sich Ende des 18. Jahrhunderts aus England kommend in Jarnac niedergelassen hatte. Beileidsbekundungen gingen von der Gemeinde Lautertal, einzelnen Bürgern und vom Lautertaler Verschwisterungsverein Apeg nach Jarnac. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.07.2020