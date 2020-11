Ein Festzug mit 35 Nummern zog durch Reichenbach

Reichenbach.Auch die örtlichen Gewerkschafter waren dabei, als der Männergesangverein Eintracht Reichenbach vom 7. bis zum 9. Juli 1962 sein 100-jähriges Bestehen feierte. Bevor es in das fast 3000 Personen fassende Festzelt auf dem TSV-Sportplatz ging, lief der 35 Nummern starke Festzug am 8. Juli durchs Dorf.

Angeführt wurde die Gruppe von Karl Trodt. Er stand über 20 Jahre der örtlichen Gliederung der Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden vor und wurde 1981 von Hans Baumunk abgelöst. Besonders eingebunden war Trodt in das 1. Odenwälder Steinarbeitertreffen, zu dem sich im Juni 1980 rund 2000 Steinhauer vorwiegend aus den süddeutschen Steinarbeiterzentren unterhalb des Felsenmeers trafen.

In der ersten Reihe lief auch Karl Riedling mit, jahrzehntelang in den Gewerkschaftsvorständen zumeist als Kassierer aktiv und zudem noch Einsatzleiter der örtlichen DRK-Bereitschaft. Hinter ihm ist Karl Schuster zu erkennen, der als Vorsitzender des SSV 1970 den ersten Aufstieg der Rot-Weißen feiern durfte.

In der zweiten Reihe lief Walter Molzahn mit, bekennender Sozialdemokrat und Gewerkschafter, an dessen 100. Geburtstag im letzten Jahr auf dem Reichenbacher Friedhof gedacht wurde. Auf dem von Silvia Essinger und Werner Mink zur Verfügung gestellten Foto sind noch Georg Bertsch, Heinrich Krichbaum, Georg Essinger, Josef Streck, Hans Seeger, Karl Burk und Hans Nennstiel zu erkennen.

Das Eck hat sich gewandelt

Stellvertretender Vorsitzender der Zahlstelle Reichenbach war damals Nikolaus Heil, Schriftführer Adam Opper, Beisitzer und Revisoren Peter Kindinger, Eduard Hartmann, Adam Essinger, Peter Heist und Philipp Eichhorn. Die Genannten waren überwiegend als Steinhauer in der Destag beschäftigt. Alle Einzelgewerkschaften vereinigte das DGB-Ortskartell Reichenbach, das damals der Schreiner Wilhelm Lang anführte.

In den 1960-er Jahren waren zudem noch Heinrich Seibert, Georg Taube, Karl Müller, Georg Seeger, Alfred Muth, Heinrich Mink, Heinrich Kindinger, Georg Jährling, Willi Opper, Peter Beutel, Peter Essinger, Johann Schmidt, Peter Seibert, Georg Bitsch, Karl Kindinger, Ludwig Baumunk, Fritz Holla, Wilhelm Schaller, Fritz Kindinger, Karl Pecher, Philipp Eckel, Karl Essinger und Willi Schmidt in verschiedenen Funktionen der Gewerkschaften aktiv.

Einige von ihnen liefen 1962 im Eintracht-Umzug durch das Eck, in dem sich seitdem viel verändert hat. So wurde das Elternhaus von Hans Bitsch an der Ecke Beedenkircher Straße/Seifenwiesenweg (links) abgerissen und durch einen Neubau im Seifenwiesenweg ersetzt. Das Gemeindehaus in der Mitte der Aufnahme veräußerte die Kommune und der neue Besitzer verband es mit einem Neubau auf dem zwischenzeitlich als Spielplatz genutzten Areal. Abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wurde auch das Haus der Familie Sauer (rechts). Auf dem noch im Ansatz zu erkennenden Grundstück der Familie Burk wurde jetzt ebenfalls ein Neubau erstellt.

