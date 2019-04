Ein Frosch aus Granit

Lautertal.Granit war einst der angesagte Werkstoff in Lautertal. Sobald man technisch in der Lage war, nicht nur den weicheren Sandstein aus dem hinteren Odenwald zu bearbeiten, wurde der heimische Granit außer zu Treppenstufen, Türstürzen oder Bausteinen auch zu künstlerisch gestalteten Objekten verwendet.

So wie dieser Frosch, der sich in der Odenwaldgemeinde befindet. Den meisten Lautertalern dürfte dieses Motiv für unser BA-Fotorätsel im April, bekannt sein. Denjenigen Lesern, die den steinernen Frosch nicht kennen, gibt der BA in seiner Montagsausgabe genauere Informationen. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019