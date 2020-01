Ein Geburtstagsständchen und die alten Hits

Reichenbach.Vor fast 54 Jahren begann die Geschichte der Reichenbacher Beat-Band The Lads. Im November 1966 hatte der Bergsträßer Anzeiger vom ersten Auftritt der neugegründeten Formation berichtet, die im ehemaligen Gasthaus Zur Sonne in Reichenbach bei einem sonntagnachmittäglichen Teenagerball in die Saiten und die Tasten griff.

Jetzt hatte Herbert Weyhrauch seine ehemaligen Mitspieler, Rainer

...