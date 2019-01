Ein Gottesdienst für verstorbene Kinder

Gadernheim.Einen geschützten Raum, in dem Menschen gemeinsam trauern können, die einen der schlimmsten vorstellbaren Schicksalschläge erlitten haben, soll ein besonderer Gottesdienst bieten, den Pfarrerin Marion Mühlmeier am kommenden Sonntag, 27. Januar, in der evangelischen Kirche in Gadernheim abhalten wird. In dem Gotteshaus soll ab 14 Uhr Kindern gedacht werden, die vor, während oder nach der Geburt verstorben sind.

Mühlmeier gestaltet den Gottesdienst gemeinsam mit der Kinder-, Jugend- und Familientrauerbegleiterin Helga Schmidtke vom Sternenkinderzentrum in Reinheim und dem gleichnamigen Gadernheimer Verein.

Einen solchen Gottesdienst halten die Frauen für wichtig, weil es ihrer Ansicht nach um ein Tabu-Thema geht. „Es erfordert Mut, sich mit dieser Trauer in der Öffentlichkeit zu zeigen“, ist sich Schmidtke sicher, die regelmäßig Eltern von Sternenkindern in ihrer Trauerarbeit unterstützt – oft schon kurz nach der Diagnose.

Angehörige bleiben oft alleine

Kliniken böten solche Gottesdienste zwar an. Die Besonderheit in Gadernheim sei jedoch, dass er klinikunabhängig sei. „Außerdem gibt es, was das angeht, noch nicht viele Angebote im vorderen Odenwald“, sagt Schmidtke.

Viele Angehörige blieben mit ihrer Trauer alleine. Der Gottesdienst biete auch die Möglichkeit, den toten Kindern eine Identität zu geben. „Für jedes der Kinder wird eine Kerze angezündet und ihre Namen werden verlesen“, so Marion Mühlmeier. Dazu gebe es Musik, und Fürbitten würden gesprochen.

„Der Gottesdienst richtet sich auch an Mütter, die ihre Kinder verloren haben, als diese schon erwachsen waren, und an solche, die ihre Kinder schon vor vielen Jahren verloren haben“, betonen Schmidtke und Mühlmeier. Ein Kind bleibe ein Kind und eine Mutter immer eine Mutter.

Es sei ihr wichtig, den Gottesdienst für viele Menschen so offen wie möglich zu gestalten, sagt die Pfarrerin. Eine aufwendige Liturgie, bei der die Teilnehmer Gebete aus dem Gedächtnis wiedergeben müssen, solle es nicht geben. Dafür könne jeder den Segen empfangen.

Viele Betroffene stellten sich unweigerlich die Frage, wieso sie auch noch zu Gott beten sollten, wenn er ihnen ihr Kind genommen hat. „Das ist schwer zu vermitteln“, räumt Mühlmeier ein. Sie hat dazu eine Gegenfrage: „Wer soll den Schmerz, die Hoffnungslosigkeit der Betroffenen aushalten, wenn nicht Gott?“ Die Angehörigen könnten das oft nicht. Es gehe auch um Klagen, die an Gott gerichtet werden könnten.

Helga Schmidtke glaubt ebenfalls, dass es ohne Glauben und ohne eine Gemeinschaft kaum möglich sei, einen solchen Verlust zu bewältigen und die Kraft zu gewinnen, sein Leben weiterzuleben.

Möglichkeit zum Gespräch

Einen ähnlichen Gottesdienst hat es im Dezember auf dem Friedhof in Bensheim gegeben – ebenfalls unter Schmidtkes Mitwirkung. Er sei gut angenommen worden. Besonders danach hätten sich viele, tiefgehende Gespräche zwischen Menschen entwickelt, die sich vorher nicht kannten, aber dasselbe Schicksal teilen. Eine Möglichkeit zu so einem Austausch soll es am Sonntag auch in Gadernheim geben: Im Anschluss an den Gottesdienst ist Gelegenheit für Gespräche im Gemeindehaus.

Darüber, wie viele Menschen in die Kirche kommen könnten, wollen Schmidtke und Mühlmeier keine Prognosen wagen. Ebenso wenig darüber, wann der nächste Sternenkindergottesdienst in Gadernheim abgehalten wird. „Wir bieten ihn zum ersten Mal an. Er muss sich erst einmal etablieren.“

