Ein Kirchenkonzert für ein neues Klavier

Beedenkirchen.Fast 30 Jahre alt ist das elektrische Klavier in der Pfarrscheuer in Beedenkirchen inzwischen. Und jetzt pfeift es aus allen Rohren. Die Sänger des Projektchors Beedenkirchen sind fast alle mit einem guten Gehör ausgestattet. Sie würden am liebsten Ohrstöpsel zum Einsatz bringen – nicht zuletzt Chorleiterin Andrea Gulden.

Nach einer intensiven Begutachtung durch den Fachmann Thilo Wünsch stand eindeutig fest: Die Tage des Gerätes sind gezählt. Dem Kirchenvorstand war klar, dass ein neues Instrument angeschafft werden muss. Kurz entschlossen erklärten die Chormitglieder, dass sie ihren Teil zu den Kosten beitragen würden.

Am kommenden Sonntag, 31. März, ist daher ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche Beedenkirchen ein Konzert des Projektchors unter dem Titel „Sing Alleluja“. Zu hören sind außer dem Titelsong unter anderem Gospels. Darunter sind die Titel „What a Wonderful World“, „I’ve got Peace like a River“ und das aus dem Film Sister Act mit Whoopy Goldberg bekannte „I will follow him“ sowie „Halleluja“ von Leonard Cohen.

Geleitet wird der Projektchor von der Musiklehrerin und Organistin Andrea Gulden aus Brandau, die Begleitung übernimmt der Pianist Leon Hotz.

Nach dem Konzert bieten Kirchenvorstand und Chor Gelegenheit zum zwanglosen Zusammentreffen. Dazu gibt es Sekt und Saft und auch ein Angebot zur leiblichen Stärkung ist geplant – bei gutem Wetter vor der Kirche, alternativ in der Pfarrscheuer.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen und für die Anschaffung des neuen Klaviers verwendet.

Eine kleine Auswahl aus dem Konzert ist noch einmal eine Woche später in der evangelischen Kirche Gadernheim zu hören. Der Projektchor Beedenkirchen übernimmt dann die musikalische Gestaltung eines kirchspielweiten Gottesdienstes unter dem Titel Schlüsselmusik. Der Gottesdienst am Sonntag, 7. April, beginnt um 10 Uhr. red

