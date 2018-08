Anzeige

Reichenbach.Zusammen mit seinen Eltern Emma und Richard, sowie vier Brüdern kam Günter Aust am 19. Juli 1946 aus Domstadtl (Sudetenland) nach Reichenbach. Hier spielte und kümmerte er sich in seiner Freizeit ein Leben lang besonders um Fußball. Jetzt verstarb Günter Aust im Alter von 77 Jahren und hinterlässt in der Sänger- und Sportvereinigung (SSV) ein große Lücke.

1955 zählte er zu der ersten Jugendmannschaft des Vereins, die noch in Elmshausen ihre Spielrunde unter anderen mit Werner Mahr, Peter Eichhorn und Ludwig Roß abwickelte. Als Jugendlicher half er beim Bau des SSV-Sportplatzes mit und war beim 50-jährigen Jubiläum ebenso dabei, wie seine Brüder Kurt, Erwin, Hans, Peter und Werner, die sich damals alle das rot-weiße Trikot überstreiften.

Kapitän des Meisterteams

Im Jubiläumsjahr war er schon Kapitän einer Auswahl von TSV und SSV, in der unter anderen Wilhelm Roth, Hans Baumunk, Wilhelm Essinger und Philipp Degenhardt spielten. Auch die erste SSV-Meistermannschaft führte Günter Aust 1969/70 als Kapitän aufs Feld.