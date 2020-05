Gutgelaunt machen sich Väter an Christi Himmelfahrt auf den Weg hinaus in die Umgebung, dorthin wo gefeiert wird. Mancher hat einen mit Stärkung – Flüssigem und Deftige, gleichermaßen – bestückten Bollerwagen im Schlepp und Freunde an seiner Seite. So zumindest war es früher. Und so ist es manchmal auch heute noch.

Letztlich aber ist der Tag zum großen Ausflugstag für viele geworden.

...