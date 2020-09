Ein Unterstützer für Menschen mit Ideen

Schannenbach.Einmal woanders leben, als in Schannenbach, das ist für Harald Lannert nicht vorstellbar. Der Ortsvorsteher des Lautertaler Ortsteils ist ein Schannenbacher durch und durch. Kurzfristig zog er seiner Frau Angelika zuliebe nach Lautern, „das war aber einfach viel zu weit weg“, sagt der dienstälteste Ortsvorsteher im Lautertal grinsend.

Seit 2001 ist er für die Geschicke des kleinen Ortes am Krehberg zuständig. Er sieht sich als Unterstützer der Menschen, die im Dorf etwas gestalten möchten. Als Ortsvorsteher hat er die Kontakte und Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass die Ideen umgesetzt werden können. Menschen, die etwas gestalten möchten und die sich ehrenamtlich engagieren wollen, sieht er gerne in seiner Nähe: „Ich möchte niemanden abweisen, der Interesse daran hat, etwas mitzugestalten.“

Deshalb sieht Lannert die Gedanken der Gemeindevorstände die Anzahl der Ortsbeiratsmitglieder zu reduzieren mehr als kritisch. „Der Ortsbeirat ist die Basisdemokratie und er ist nicht teuer“, unterstreicht er. „Wir haben ein bis zwei Sitzungen im Jahr“. Geld könnte die Gemeinde nach Meinung des Schannenbachers zusätzlich sparen, würde sie die jetzt schon vorhandenen elektronischen Möglichkeiten nutzen. „Wozu brauchen wir alle Sitzungsunterlagen und Protokolle in Papierform?“, so die Überlegung. Mit einem zeitgemäßen Ansatz in der Arbeit der Ortsbeiräte ließen sich möglicherweise leichter jüngere Menschen gewinnen, die mitarbeiten: „Wir müssen die jungen Menschen dazu bewegen, an der Gestaltung des öffentlichen Lebens und der ihrer Heimat teilzunehmen.“

Deshalb ist es für den 61-jährigen auch wichtig, dass in einem Ortsbeirat die Parteipolitik außen vor bleibt. „Selbst in einer Gemeinde wie Lautertal hat sie nichts zu suchen, denn parteipolitische Diskussionen kosten nur Zeit“.

Wehrführer und Gerätewart

Lannert ist ein Ortsvorsteher, der gerne anpackt, lange Reden sind nicht seine Sache. Wie in der Leitung des Ortsbeirates hält er es auch in seiner weiteren Funktion als Wehrführer, ein Posten, den er seit über 20 Jahren innehat. „1973 trat ich in die Jugendfeuerwehr von Schannenbach ein“, blickt er zurück. Heute ist Lannert Wehrführer und Gerätewart in Personalunion. Als gelernter Fernmeldehandwerker, einem Beruf, den er seit 40 Jahren ausübt, fallen ihm die handwerklichen Arbeiten auch nicht schwer.

Im Laufe seiner Amtszeit fielen immer wieder Arbeiten an, die ihn oftmals sowohl als Ortsvorsteher wie als Wehrführer beschäftigten. „Zum Glück habe ich einen Arbeitgeber, der mir flexible Arbeitszeiten erlaubt“, so Lannert. Viele Behördentermine fallen in die Vormittagsstunden, so dass es ehrenamtlich tätigen Menschen schwerfällt daran teilzunehmen. „Mein Arbeitgeber macht es möglich, dass Dienstzeiten geschoben werden können“.

Rückblickend fielen die Abschlussarbeiten im Dorferneuerungsprogramm in die Dienstzeit Lannerts. Das Dorfgemeinschaftshaus wurde komplett saniert und der Parkplatz davor hergerichtet sowie der Dorfplatz gestaltet. Lannert erinnert an die Sanierung der Straße im oberen Bereich des Ortes, „da gab es viele Verhandlungen mit der Kreisverwaltung. Am Ende war die Sanierung ein Gewinn für den gesamten Ort, denn die Anwohner hatten auch Interesse daran ihre Vorgärten wieder schön zu gestalten.

Ein Projekt jüngerer Zeitrechnung ist die Gestaltung des Geopunktes, hier hatte der Ortsbeirat die Aufgabe, sich um die politischen Verhandlungen zu kümmern. „Ich sehe meine Aufgabe in der politischen Umsetzung der Ideen der Bürger“, so Lannert. Als Beispiel ist der Bouleplatz zu nennen.

Arbeit an der Internetseite

Ein Wunsch für die Zukunft ist gemeinsam mit Wolf Nevermann mittels der Internetseite des Dorfs mehr Werbung für den Naherholungsort Schannenbach zu machen und damit auch die örtliche Gastronomie und Pension zu unterstützen. „Die Belegungszahlen könnten besser werden“. Schannenbach lasse sich prima erwandern und sei auch für Fahrradfreunde interessant.

Etwas mehr Werbung für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses – dessen Hausmeister Harald Lannert inzwischen auch ist – wäre auch eine gute Idee. Es gibt also viel zu tun in Schannenbach und auch zu gestalten. „Im nächsten Ortsbeirat hätte ich gerne auch Mitglieder, die einer jüngeren Generation angehören. Sie bringen bestimmt neue Ideen mit, die sind wichtig für die Zukunft des Ortes“.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.09.2020