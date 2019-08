Ein Wassermeister für zwei Kommunen

Lautertal.Eine für die Wasserversorgung zukunftsfähige Entscheidung hat die Gemeindevertretung getroffen und damit auch die uneingeschränkte Zustimmung der Gemeindevertretung erhalten. Einstimmig hat das Parlament in seiner jüngsten Sitzung dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Lindenfels zugestimmt, mit der sich Lautertal und Lindenfels mit Beginn des kommenden Jahres einen Wassermeister „teilen“ würden.

Wie bekannt, verfügt die Gemeinde seit vergangenem Jahr nicht mehr über einen eigenen Wassermeister und hatte daher mit Wirkung zum 1. September vergangenen Jahres mit der GGEW Bergstraße einen Unterstützungsvertrag abgeschlossen. Dieser Vertrag läuft bis Ende des Jahres und wurde inzwischen auch fristgerecht gekündigt.

Zwischenzeitlich hatte sich die Gemeinde bemüht, die personelle Lücke zu schließen, was nur teilweise gelang. Zwei weitere Mitarbeiter konnten gefunden werden, wobei der Arbeitsvertrag mit einem davon noch abgeschlossen werden muss, so dass mit Beginn des neuen Jahres dann wieder drei Mitarbeiter für die Wasserversorgung zur Verfügung ständen. Allerdings hat keiner dieser Mitarbeiter die Qualifikation eines Wassermeisters, so dass diese Stelle nach wie vor vakant ist.

Personalkosten werden eingespart

Da auch in den gemeindlichen Gremien die vom Land Hessen ausdrücklich begrüßte interkommunale Zusammenarbeit diskutiert wurde, hat die Gemeindeverwaltung mit der Stadt Lindenfels Kontakt aufgenommen, bei der zurzeit ein Mitarbeiter zum Wassermeister ausgebildet wird. Die Ausbildung ist voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen.

Durch die Kooperation mit der Stadt Lindenfels ergibt sich für beide Kommunen eine sogenannte Win-Win-Situation. Lindenfels spart die Hälfte der Personalkosten für den Wassermeister und Lautertal hat nicht nur sein personelles Problem gelöst, sondern die Kosten eines Wassermeisters halbiert.

Außerdem ist die Gemeinde durch die Vereinbarung künftig auch in der Rufbereitschaft besser aufgestellt, weil dafür in beiden Kommunen dann insgesamt sechs Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Mit dem Hinweis auf diese Synergieeffekte sprach Bürgermeister Andreas Heun von einer „Zusammenarbeit auf kleiner Flamme“, aus der aber auch mehr werden könne.

Ausdrücklich betonte der Rathauschef, dass die Vereinbarung „keine Entscheidung gegen die GGEW AG“ sei, mit deren Zusammenarbeit man sehr zufrieden gewesen sei.

Doch bringe die interkommunale Zusammenarbeit für die Gemeinde auch finanzielle Vorteile. So standen im Haushalt 2019 für die entsprechenden Positionen 350 000 Euro bereit, im kommenden Haushalt würde sich das auf rund 220 000 Euro reduzieren.

Neue Toiletten am Felsenmeer

Für die Lautertaler Bürgerliste (LBL) begrüße Markus Bormuth die Vereinbarung und erinnerte daran, dass diese Vorgehensweise auch schon in der Wasserkommission besprochen und positiv gesehen worden war. Er sprach von einer Partnerschaft „auf Augenhöhe“, durch die beide Kommunen profitierten.

Ohne Gegenstimmen beschlossen 25 Gemeindevertreter die Errichtung einer Toilettenanlage am Felsenmeerparkplatz in Reichenbach. Lediglich zwei Mitglieder der SPD-Fraktion enthielten sich hier der Stimme.

Wie schon die Diskussion im Bauausschuss gezeigt hatte, wird von allen Fraktionen die Anlage als „dringend notwendig“ angesehen, wie es Markus Bormuth formulierte. Außerdem sei der Antrag schon vor zwei Jahren im Tourismusausschuss gestellt und einstimmig befürwortet worden, wie Peter Rohlfs von der LBL betonte. Letztlich war es nur eine Frage der Kosten gewesen, die eine Realisierung bisher verhinderte.

Mit den Fördermöglichkeiten des Leader-Plus-Programms der Europäischen Union, durch die sich die Kosten der Gemeinde von 225 000 auf 85 000 Euro reduzieren, sieht auch die Fraktion der Grünen Liste Lautertal (GLL) die Chance und stimmte zu. Allerdings wies Olaf Harjes nochmals auf die seiner Meinung nach zu hoch angesetzten laufenden Kosten und die Notwendigkeit, die Frage der Öffnungszeiten noch zu klären.

