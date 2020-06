Ein Zuhause für viele ältere Menschen

Gadernheim.DDR-Bürger freuten sich an diesem Tag über die Einführung der D-Mark als offizielles Zahlungsmittel, Teamchef Franz Beckenbauer tobte trotz des 1:0-Siegs über die Tschechoslowakei aufgrund der mäßigen Leistungen seiner Spieler im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Italien. Sicher haben Elisabeth und Jürgen Machleid auch diese beiden Ereignisse an diesem 1. Juli 1990 zur Kenntnis

...