Einbrüche in zwei Geschäfte

Reichenbach.Ein Geschäft für Innenraumgestaltung sowie ein Gartengerätehandel in der Balkhäuser Straße in Reichenbach sind in der Nacht zum Donnerstag in das Visier von Kriminellen geraten. Die Täter hebelten die Tür zu dem Gerätehandel auf und ließen diverse Gartengeräte, unter anderem Rasenmäher, mitgehen.

Gegen 0.25 Uhr brachen Unbekannte zudem in die Geschäftsräume des Innenausstattungsgeschäfts ein und transportierten anschließend unter anderem einen Tresor samt Bargeld und mehrere Fahrräder ab. Gestohlen wurde hierbei auch ein Mercedes Transporter mit dem Kennzeichen HP-MM 8000, der auf dem Firmengelände abgestellt war. Bei den Einbrüchen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.10.2019