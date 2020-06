Einbußen von einer Million Euro drohen

Lautertal.Die finanziellen Einbußen der Gemeinde Lautertal durch die Corona-Epidemie könnten sich auf bis zu einer Million Euro summieren. Bürgermeister Andreas Heun sagte in der Sitzung der SPD-Fraktion am Dienstag, er rechne mit Ausfällen bei der Gewerbesteuer von rund 500 000 Euro – einem Drittel der für 2020 erwarteten Summe. Bei der Einkommensteuer werde der Rückgang bei über 400 000 Euro liegen, mindestens ein Zehntel der veranschlagten Einnahmen.

Dies sei aber nur eine erste Schätzung. Niemand wisse zurzeit, wie sich die Epidemie und damit die wirtschaftliche Entwicklung im zweiten Halbjahr fortsetze. Unterstützung vom Land habe die Gemeinde bisher noch nicht erhalten. Die Landesregierung habe die Zahlung der sogenannten Schlüsselzuweisungen zwar von zwei Raten im Jahr auf einen monatlichen Abschlag umgestellt.

Das helfe aber nur bei Liquiditätsproblemen, die Lautertal nicht habe. Im Gegenteil habe die Gemeinde zurzeit über zwei Millionen Euro auf dem Girokonto und zahle Minuszinsen an die Bank.

Über die beiden großen Posten hinaus sieht Heun eher überschaubare Einnahmeausfälle. Etwa bei der Kinderbetreuung, falls die Gemeindevertretung dem SPD-Antrag folge und die Elternbeiträge für die Zeit der Schließung der Kindergärten streiche.

Keine Gewinnausschüttung

Die Kosten beim Felsenmeer sieht Heun zurzeit ebenfalls eher entspannt. Zunächst hatte die Gemeinde mit höheren Lasten gerechnet, weil der Bereich am Felsenmeer-Informationszentrum (FIZ) und die Parkplätze abgesperrt wurden und damit keine Einnahmen möglich waren.

Da das Felsenmeer seit Mai von Besuchern überrannt werde, flössen die Parkgebühren jetzt aber reichlich. Im FIZ seien zudem wegen der Schließung weniger Personalkosten angefallen. Zwar müsse die Gemeinde für die Besucherlenkung über einen Sicherheitsdienst und Absperrungen mehr Geld ausgeben. Er gehe aber davon aus, dass sich die positiven und die negativen Aspekte einigermaßen ausglichen, sagte Heun.

Dass die Sparkasse für 2019 keine Gewinnanteile ausschütten wolle, werde Lautertal allerdings auch treffen. Hier seien 39 000 Euro im Haushalt eingeplant, erinnerte der Verwaltungschef. „Das Land Hessen muss in die Pflicht genommen werden“, forderte Heun. Die Kommunen brauchten Hilfe.

Dem schloss sich der Kreisbeigeordnete Karsten Krug (SPD) an. Krug kandidiert für die Bergsträßer Landratswahl im nächsten Jahr. Der Kreis werde in diesem Jahr noch keine größeren Probleme wegen der Corona-Krise bekommen, weil er keine direkten Steuereinnahmen habe, sagte er.

Kreisumlage soll gleich bleiben

Für 2021 erwartet Krug aber ebenfalls erhebliche Einnahmeausfälle. „Wir müssen neue Schulden machen dürfen“, forderte Krug. Die Kommunen seien nicht in der Lage, die Ausfälle selbst auszugleichen. Das zeige sich unter anderem in Lautertal, wo der Grundsteuer-Hebesatz schon jetzt auf dem Rekordwert von 1050 Punkten liege.

Krug sagte, er wolle den Kreishaushalt für 2021 noch in diesem Jahr durch den Kreistag bringen. Er erwarte wegen der Kommunalwahl 2021, dass weder das Land noch die Kommunen Interesse an Steuererhöhungen hätten und daher an höheren Schulden kein Weg vorbeiführe. Der Kreis wolle trotz der Krise an seinem Schulbauprogramm festhalten und benötige dafür ausreichend Geld. Dies sei auch ein Beitrag zur Wirtschaftsförderung, schließlich gingen viele Aufträge an örtliche mittelständische Firmen.

Auf eine Anhebung der Kreisumlagen für die Städte und Gemeinden will Krug dennoch verzichten. Für die Lautertaler SPD-Fraktion gab der Vorsitzende Tobias Pöselt als Marschrichtung vor, dass die Gemeinde alle Projekte nochmals überprüfen müsse. Verwirklicht werden solle vor allem das, was unumgänglich sei oder wo bei einer Vertagung Zuschüsse in Gefahr gerieten. tm

