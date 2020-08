Eine neue Fassade für das Knodener Wanderheim

Knoden.Mit dem Aufstellen eines Gerüsts durch eine Reichenbacher Firma am Wanderheim des Odenwaldklubs (OWK) in Knoden können nun die Renovierungsarbeiten an dem früheren Schulhaus in dem Lautertaler Ortsteil beginnen. Das Fachwerkgebäude war 1863 von dem Dorf Knoden gekauft und bis 1957 als Schule genutzt worden.

Der Öffentlichkeitsbeauftragte und ehemalige zweite Vorsitzende des OWK, Franz Zoth, erläuterte, dass zunächst die alte Holzverkleidung am Wanderheim „Haus Knoden 1“ in Selbsthilfe entfernt werden soll. Das Holz habe Risse bekommen, so dass ständig Nässe eindringe und das Holz zu faulen begann. In den vergangenen Jahren seien wiederholt Ausbesserungsarbeiten vorgenommen worden. Nach der Erneuerung der Umzäunung sei vor zwei Jahren das als Blockhaus gestaltete „Haus Knoden 2“ samt aller Klappläden neu gestrichen worden. Im vergangenen Jahr habe man die Matratzen ausgetauscht und den Sockel des alten Schulhauses erneuert, so Zoth weiter. Nun sei die Sanierung der Außenverkleidung am Altbau dran. Obwohl das Haus nicht unter Denkmalschutz stehe, bemühe sich der Verein um die Erhaltung regionaltypischer Charakteristika.

Beliebter Anlaufpunkt

Mit der Verschindelung der Fassade wurde ein Fachbetrieb aus Winterkasten beauftragt. Energetische Gesichtspunkte seien auch ein Grund, das alte Fachwerk nicht freizulegen. Der ursprüngliche Eingang zum ehemaligen Schulhaus von der Straße her war aus Sicherheitsgründen bereits vor Jahrzehnten verlegt und verschlossen worden.

Zoth wies auf die ökologische Ausrichtung der Wanderheime hin, die durch den Einbau einer Pellets-Heizung und einer Solaranlage erfolgt sei. Immer wieder habe man bei ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen Erhaltungsmaßnahmen und Verschönerungsarbeiten durchgeführt, so dass beide Häuser in Knoden vor den Corona-Einschränkungen zunehmend nachgefragt wurden. 2019 seien sie an allen Wochenenden belegt gewesen. Die sozial ausgerichteten Preise böten Schulen, Familien und Wandergruppen ein attraktives Standquartier, für Projekte, Schulungen und Seminare oder auch einen Ausgangspunkt für Wanderungen.

Sobald die Abbrucharbeiten abgeschlossen seien, werde der Betrieb aus Winterkasten mit der Verschindelung der Fassade beginnen. Die Schindeln müssten dann dreimal mit Leinölfarbe gestrichen werden. Die ganze Aktion solle bis Ende September abgeschlossen werden, hofft Zoth. So lange müssten die Verkehrsteilnehmer mit der gerüstbedingten Verengung der Dorfstraße am Ortseingang zurechtkommen.

Die für die Erneuerung der Fassade des alten Schulhauses entstehenden Kosten sind mit rund 35 000 Euro veranschlagt. Dieser Betrag werde fast ausschließlich aus Vereinsmitteln bestritten, zum geringen Teil aus Spenden, die nach wie vor gerne entgegengenommen würden. Zuwendungen könnten über die Kontaktadresse auf der Homepage des Odenwaldklubs erfolgen. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.08.2020