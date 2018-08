Eine Stunde lang kein Strom in Lautertal

Lautertal.Kurz vor Mittag ging erst einmal nichts mehr: In Lautertal, Balkhausen und Teilen Seeheim-Jugenheims ist am Donnerstagmittag zeitweise der Strom ausgefallen. Als Grund nannte der Energieversorger GGEW einen unvorhersehbaren Kurzschluss. Die Stromversorgung sei in Lautertal und Balkhausen um 13 Uhr, in Seeheim-Jugenheim um 14.30 Uhr wieder hergestellt worden.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.08.2018