Einkaufsdienst in Fürth

Fürth.Engagierte Menschen aus der Evangelischen Kirchengemeinde Fürth bieten einen Einkaufsdienst an. Dies richtet sich an Personen, die nicht Einkaufen können oder wollen und an Menschen, die Lust haben mitzumachen. Dafür können Interessierte dienstags zwischen 10 und 12 Uhr und donnerstags zwischen 14 und 16 Uhr unter folgender Telefonnummer 06253/2395403, oder unter den E-Mail-Adressen lydia.ploch@ekhn.de und birgit.ruoff@ekhn.de Kontakt aufnehmen.

Gern können Sie sich in den angegebenen Zeiten oder per Mail melden, um einen Termin für ein seelsorgerliches persönliches Gespräch zu vereinbaren, das telefonisch stattfinden wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.07.2020