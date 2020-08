Einschulungsfeiern mit abgespecktem Programm

Reichenbach.Für die Erstklässler der Felsenmeerschule in Reichenbach, wie für alle anderen im Kreis, wird der Schulstart nächste Woche ganz anders ablaufen als üblich. Wegen der Corona–Krise wird es auch an dieser Grundschule keine Einschulungsfeier geben. Die Neuen, die in Kürze Schulkinder werden, sollen aber natürlich nicht auf alles verzichten müssen. Es wird Auflagen und Beschränkungen geben und ein recht abgespecktes Programm. Insgesamt werden in diesem Jahr 31 Jungen und Mädchen in der Felsenmeerschule eingeschult.

Die Einschulung findet, wie an einigen anderen Schulen im Kreis, über zwei Tage statt. Am Dienstag um 10 Uhr für die Klasse 1a und am Mittwoch, ebenfalls um 10 Uhr, für die Klasse 1b. Betreut werden die Klassen ab dann von den Lehrerinnen Aust und Niederhöfer.

Mit den aktuellen Schulanfängern ist die Gruppe der Erstklässler im normalen Bereich, berichtet die Schulleiterin Simone Kurt. Auch in der Felsenmeerschule gilt die besondere Aufmerksamkeit der Ansteckungsgefahr. Die soll so gering wie möglich gehalten werden. Da die Erstklässler an unterschiedlichen Tagen und auf dem Schulhof eingeschult werden, entfallen damit auch die Fünf-Quadratmeter-Klausel sowie eine spezielle Desinfektion.

Gäste müssen sich registrieren

Wer darf kommen? Natürlich Mama und Papa, aber auch die Geschwisterkinder sind eingeladen. Eltern und Geschwisterkinder müssen sich registrieren, die Unterlagen dazu wurden vorab per Post versandt. Außer ihnen darf sonst aber niemand teilnehmen. Die Dauer der Veranstaltung ist begrenzt, so Kurt. Die Feier ist auf etwa 30 Minuten und damit die erste Unterrichtsstunde limitiert. Das beliebte Bühnenprogramm muss, wie an vielen anderen Schulen auch, ausfallen und nur eine Klasse wird ein Gedicht aufsagen, ein Bilderbuch wird vorgelesen und per Bilderbuchkino gezeigt.

Auch die Gastredner werden diesmal fehlen. Eine Videobotschaft gibt es allerdings vom hiesigen Pfarrer. Ein bei den Begleitpersonen ebenfalls liebgewonnenes Ritual, der kleine Imbiss mit Getränken im Anschluss an die Einschulungsfeier, wird zwar nicht ganz entfallen, doch auf Getränke in Flaschen und abgepacktes Eis reduzieren.

Mit den neuen ersten Klassen wird die Schule im kommenden Schuljahr insgesamt acht Klassen und damit rund 140 Schüler haben. Aktuell gilt für die Schüler die Maskenpflicht außerhalb der Klassenräume wie zum Beispiel im Flur. Zur Einschulungsfeier sind Gäste angehalten eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, so die Schulleitung. Nach aktuellem Stand werden die Schüler zum Start ins neue Schuljahr nicht mehr auf den Musik-, Sport- und Religionsunterricht verzichten müssen. Damit finden alle drei Fächer wieder statt.

