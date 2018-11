Einst klingender Berg, heute Touristenmagnet

Reichenbach.Zu einer „Fackelwanderung“ zur Seeger-Hütte hatten die Geopark-Führer des Felsenmeer-Informationszentrums am Freitagnachmittag eingeladen. 38 Wanderfreunde und Naturliebhaber, darunter auch einige Kinder und Vierbeiner, hatten sich in der Abenddämmerung auf dem Parkplatz Römerstein am Rande von Beedenkirchen eingefunden. Auf „offenes Feuer“ mussten sie allerdings aufgrund des langen und sehr

...