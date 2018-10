Einstige SPD-Hochburg stürzt ein

Lautertal.Die Landtagswahl vom Sonntag brachte in Lautertal keine Überraschungen. Vielmehr bewegten sich die Parteien in der Gemeinde auf einem dem Landesschnitt entsprechenden Niveau. Kommunalpolitische Themen dürften keine große Rolle gespielt haben, so dass es den Wählern nicht um eine Halbzeitbilanz der mit der Kommunalwahl 2016 begonnenen Legislaturperiode auf Gemeindeebene gegangen ist.

Die SPD hat jedoch in ihrer einstigen Hochburg kräftig Federn lassen müssen. Sie lag bei der Landtagswahl vor fünf Jahren schon knapp hinter der CDU, am Sonntag hat sich dieser Abstand nochmals vergrößert. Nicht ganz überraschend angesichts der bundespolitischen Stimmung.

Auch bei den Erststimmen lagen die Christdemokraten diesmal deutlicher vorne als noch vor fünf Jahren, kam Direktkandidatin Birgit Heitland in der Gemeinde also offenbar besser an als ihre SPD-Konkurrentin Karin Hartmann. Und das, obwohl beide Kandidatinnen in der Gemeinde im Wahlkampf nur wenig präsent waren.

Nur große Parteien verlieren

Lokal konnten die Sozialdemokraten dem Trend von außen auch kaum etwas entgegensetzen – wie auch die CDU, die mit der SPD die einzige Partei war, die am Sonntag Prozentpunkte verloren hat. Der Wahlkampf verlief bei beiden auf Sparflamme, wenn man ihn mit früheren Wahljahren vergleicht. Saalfüllende Dämmerschoppen sind vermutlich heute nicht mehr en vogue.

Großer Gewinner ist in Lautertal die AfD, die um elf Punkte zulegte und damit ein dem Landesdurchschnitt entsprechendes Ergebnis einfuhr. Grundsätzlich sind die Lautertaler also wohl auch für die einfachen Lösungen schwieriger Themen empfänglich, wie sie die selbst ernannte Alternative bietet. Aber eben nicht überdurchschnittlich.

Kräftig Unterstützung erfuhr die AfD allerdings in den Ortsteilen Beedenkirchen und – ausgerechnet – in Lautern. Dort, wo die Sozialdemokraten traditionell besonders stark waren, halbierten sie diesmal ihr Ergebnis gegenüber 2013 und lagen nicht nur deutlich hinter der CDU, sondern auch nur knapp vor der „Alternative“. In Beedenkirchen - früher ebenfalls ein sicheres Lager - wurden die Sozialdemokraten tatsächlich sogar nur viertstärkste Partei.

Das Gleiche gilt für Elmshausen, wo die Sozialdemokraten unterdurchschnittlich abschnitten. Und in Knoden/Schannenbach. Während Knoden schon immer vorwiegend konservativ wählte, hatte die SPD in Schannenbach einst durchaus Rückenwind. Diesmal fanden sich in den beiden Dörfern bei 103 Wählern nur neun, die der SPD etwas abgewinnen konnten. Damit ist sie dort die schwächste Partei überhaupt – von den Sonstigen abgesehen.

Ergebnis mit Lokalkolorit

Davon profitierten allerdings auch nicht die Christdemokraten, die mit 20 Prozent hier im Vergleich ebenfalls sehr schwach abschnitten. Stärkste Partei wurden hier vielmehr die Grünen, gefolgt von der FDP – in Knoden/Schannenbach wie in Lautern mit einem zweistelligen Ergebnis – und der AfD. Selbst die Linke lag vor der SPD.

Das Ergebnis kann durchaus Lokalkolorit haben, denn am Krehberg und am Knodener Kopf haben die Sozialdemokraten ihre Reputation in der Windkraft-Debatte der vergangenen Jahre verspielt. Bemerkenswert ist, dass die Wähler vermutlich nicht alle zur AfD abgewandert sind, sondern auch zu den Grünen, die 2014/15 auf der gleichen Seite standen.

Die Zahlen aus dem Briefwahlbezirk zeigen, dass es längst nicht mehr ausgemacht ist, dass die Christdemokraten hier einen Bonus haben. SPD- und CDU-Anhänger nutzten das Instrument dieses Mal gleichermaßen und dürften beim Niesel-Nebel am Sonntag ihre Entscheidung auch nicht bereut haben.

Wahlbeteiligung über 70 Prozent

Begünstigt wurde die Entscheidung zur Briefwahl sicher durch die Volksabstimmungen über die Landesverfassung. Immerhin hatte der Landeswahlleiter dazu ein umfangreiches Informationsheft mit Erläuterungen verschickt, die man keinesfalls erst in der Wahlkabine hätte lesen können.

Mit der Wahlbeteiligung kann Lautertal zufrieden sein. Sie lag bei über 70 Prozent, was zeigt, dass Politikverdrossenheit eben nicht einfach dazu führt, dass sich Bürger aus der Politik ausklinken.

Mit der AfD stand am Sonntag den Wählern auch in Lautertal ein Instrument zur Verfügung, mit dem sie deutlich machen konnten, dass ihnen die Entwicklung im Land nicht egal ist, ihnen aber die Angebote der traditionellen Parteien nicht behagen.

Es scheint also durchaus möglich zu sein, gefrustete Bürger wieder zurückzuholen. Wie, das werden CDU, SPD und Co. jetzt versuchen müssen, herauszufinden.

