Eisenhammer mit Turm und Glocke

Lautertal/Wald-Michelbach.Der ehemalige „kurpfälzische Eisenhammer in der Neckarstraße“ in Wald-Michelbach ist auch heute noch ein ortsbildprägendes Gebäude. Seit 150 Jahren erfüllt er zwar seinen früheren Zweck nicht mehr, da 1865 der Umbau in eine Mahlmühle erfolgte. Aber die Dimensionen des Gebäudes lassen noch heute erahnen, was sich damals hinter den Mauern verbarg.

Davon zeugt auch ein Bericht aus dem

...