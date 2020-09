Lautertal.Wie im Odenwald war am Wochenende in vielen Teilen Hessens ein Naturphänomen zu beobachten, das als Halo bezeichnet wird. Eiskristalle in großen Höhen der Atmosphäre – meist zwischen acht und zehn Kilometern – reflektieren dabei das Sonnenlicht, so dass ein blasser, farbig-diffuser Ring rund um die Sonne entsteht. Halos können auch rund um den Mond beobachtet werden. koe/Bild: koe

