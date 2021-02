Eislametta durch Frost und Sonne

Lautertal.Trotz frostiger Temperaturen genügten wenige Strahlen der schon wieder kräftigeren Sonne, um den Schnee zu schmelzen und in Bodennähe wieder gefrieren zu lassen. Als Ergebnis funkelte dieses Eislametta am Baum. Eine Wiederholung des Naturschauspiels ist zunächst allerdings ausgeschlossen, denn schon an diesem Wochenende soll eine deutliche Milderung einsetzen. Mit bis zu zweistelligen Plusgraden auf dem Thermometer wird dann bis zur Mitte der kommenden Woche gerechnet. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.02.2021