Elisabeth Gutsche gestorben

Reichenbach.Im gesegneten Alter von 93 Jahren schlief Elisabeth Gutsche friedlich ein, wie ihre Familie mitteilte. Die bis ins hohe Alter rüstige Reichenbacherin war jahrzehntelang im Deutschen Roten Kreuz aktiv, sang im Frauenchor mit und wanderte im inzwischen aufgelösten Odenwaldklub Reichenbach. Außerdem unterstützte sie den örtlichen Verschönerungsverein sowie den Bund der Vertriebenen.

Elisabeth Gutsche, geborene Kindinger, ging in Reichenbach zur Schule, wurde hier konfirmiert und heiratete den Heimatvertriebenen Alfred Gutsche. Mit ihm zog sie drei Kinder groß. In den 60er Jahren baute sich die Familie ein Haus an der Knodener Straße, in dem Elisabeth Gutsche noch ihren 90. Geburtstag feierte. Mit ihrem Mann trat sie 1981 in der Gründungsversammlung dem DRK-Ortsverband Lautertal bei.

Gutsches von den Kriegserlebnissen geprägte Einstellung pflanzte sich in der ganzen Familie fort: Alfred Gutsche war Rechner der DRK-Ortsvereinigung Lautertal, sein Sohn Lothar Gründungsvorsitzender in Lindenfels. Dietmar Gutsche war in den Bereitschaften in Lautertal und Bensheim aktiv. Arno Gutsche führt den DRK-Kreisverband Bergstraße.

Anlässlich ihres 90. Geburtstages spendete Elisabeth Gutsche eine Ruhebank am Generationentreffpunkt im Höllacker. Die Sitzgelegenheit wurde Alfred-Gutsche-Bank benannt und von Elisabeth Gutsche eingeweiht. he

Die Trauerfeier für Elisabeth Gutsche ist am Dienstag, 3. März, ab 13.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Reichenbach.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.02.2020