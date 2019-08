Elmshäuser feierten ihre Nachkerb

ELMSHAUSEN.Eine Woche ist es her, dass in Elmshausen Kerwe gefeiert wurde, ein herrliches Fest mit großem und prächtigem Umzug. Jetzt ist die Festivität mit der Nachkerb zu Ende gegangen.

Der Innenhof des landwirtschaftlichen Anwesens Schäfer ist dabei am Samstagabend zum Treffpunkt geworden. Gesellig ging es dort bis weit in die Nachtstunden hinein in großer Runde zu. Zeit zum Plaudern, Zeit, um auf die zurückliegenden Festtage anzustoßen. Eingeladen hatte die Kerwejugend (Foto) und die war bestens gelaunt. Über die Kerwe selbst sagte der Vorsitzende der Gruppe, Fabian Kaffenberger: „Die war klasse.“ thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.08.2019