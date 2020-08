Elternbeiträge sollen zum Teil erlassen werden

Lautertal.Die Eltern, deren Kinder im Frühjahr nicht die Kindergärten in Lautertal besuchten konnten, sollen für diese Zeit keine Gebühren bezahlen müssen. Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, auf die Einnahmen zu verzichten.

Die Gebühren waren bisher nicht abgebucht worden, weil der Gemeindevorstand sie ausgesetzt hatte. Einen Verzicht kann aber nur die Gemeindevertretung beschließen. Betroffen sind Eltern, die mehr als die kostenfreien sechs Stunden Betreuung am Tag nutzen. Der Verzicht umfasst die Gebühren für die Monate April bis Juni und wurde knapp gehalten. Wer in der Zeit die Notbetreuung nutzen konnte, die zum Beispiel für Ärzte, Pfleger und Verwaltungsmitarbeiter angeboten wurde, der soll dafür auch zahlen. Der Erlass gilt also nur, wenn das Kind nicht in den Kindergarten gehen durfte.

Aufwendige Berechnung

Nun waren die Einrichtungen zwischen dem 16. März und dem 8. Juni generell geschlossen. Wer sein Kind in dieser Zeit hinbringen wollte, musste einen sogenannten systemrelevanten Beruf haben. Die Liste dieser Berufe wurde allerdings mehrfach erweitert, bestimmte Berufsgruppen durften ihre Kinder vor den Osterferien nicht in den Kindergarten bringen, danach aber schon. Und am 9. Juni startete kein Regelbetrieb, sondern die Kinder durften an einzelnen Tagen den Kindergarten besuchen. Bürgermeister Andreas Heun warnte aber schon vor einer detaillierteren Regelung der Beitragsfreistellung. Die Berechnung werde vermutlich sehr aufwendig werden. Es geht bei dem Beschluss um 45 000 bis 60 000 Euro, die die Gemeinde als Ausgleich an die Evangelische Kirche als Betreiber der Kindergärten überweisen muss.

Udo Rutkowski (GLL) forderte, die Kirche solle darlegen, welche Schritte sie unternommen habe, um die laufenden Kosten in der Zeit der Kindergarten-Schließungen zu senken – etwa durch Kurzarbeit des Personals.

Der Beschluss zum Erlass der Gebühren war im Finanzausschuss nicht umstritten. Silvia Bellmann (LBL) sagte allerdings, der Druck auf das Land Hessen, die Einnahmeausfälle den Kommunen zu erstatten, werde mit dem freiwilligen Verzicht sinken. Frank Maus (GLL) sagte, wenn die Notbetreuung berechnet werde, würden gerade diejenigen getroffen, die im Frühjahr gesellschaftlich die Hauptbelastung getragen hätten. Bellmann sagte dazu, die Belastung sei auch für die Eltern hoch gewesen, die Kindergärten und Schulen nicht hätten nutzen können, aber arbeiten mussten. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.08.2020